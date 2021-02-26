Жительница Кыштыма заплатила за видеорегистратор, а получила …бумагу

Вчера, 13:47 Категория: Происшествия

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В кыштымскую полицию обратилась местная жительница 1971 года рождения с заявлением о мошенничестве.



Со слов потерпевшей, она хотела приобрести в подарок мужу видеорегистратор на сайте, который случайно нашла в интернете. Подобрав подходящий по цене и качеству товар, женщина и её супруг позвонили по номеру телефона, который был указан в интернет-магазине. На звонок ответила женщина. Она убедила покупателей приобрести более дорогой товар, чем они планировали.



Заказ был оформлен и в дальнейшем отправлен по почте. Супруги оплатили товар и получили посылку, но, открыв её, обнаружили лишь бумагу. Сумма ущерба составила 3 тысячи 900 рублей.



Сотрудники полиции напоминают: совершая онлайн-покупки, необходимо убедиться в существовании данного магазина. Обращайте внимание на отзывы.



В ходе общения по телефону можно сообщить, что находитесь в городе продавца или магазина и предложить забрать товар самовывозом и оплатить наличными в офисе. В случае категоричного отказа следует отказаться от покупки.