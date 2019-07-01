Жительница Кыштыма осталась и без платья, и без денег

Автор: КР от Сегодня, 12:49 Категория: Общество

Присмотрев платье в социальной сети «ВКонтакте», жительница города Кыштыма списалась с продавцом, который попросил полную предоплату за его доставку в сумме 600 рублей.

Покупательница перевела деньги, но получила ответ, что платёж не прошёл и нужно повторить его ещё раз. Что она и сделала.

Продавец для возврата первого платежа запросил у неё номер банковской карты. Доверчивая женщина не только предоставила его, но и вводила коды доступа из приходивших ей на телефон смс.

Как сказали сайту «КР» в кыштымской полиции, в итоге мошенники сняли со счёта у незадачливой женщины со счёта 16 тысяч рублей.

И хотя полиция, как и положено, возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 – кража, нет никакой гарантии, что оно будет раскрыто.