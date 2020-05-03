Жительница Кыштыма лишилась денег, пытаясь продать дачу на сайте объявлений

Вчера, 21:25 Категория: Происшествия

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Жительница Кыштыма стала очередной жертвой интернет-мошенничества и потеряла несколько тысяч рублей. Потерпевшая пыталась продать свой сад на популярном сайте.



Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 55-летняя женщина выложила объявление на Avito. С ней связалась потенциальная покупательница, на деле – аферистка, которая позвонила и предложила внести предоплату, поскольку сама она находится в данный момент в другом регионе. Под диктовку по телефону местная жительница возле банкомата сделала всё, что говорила «покупатель», после чего поняла, что перевела на неизвестный счёт 15 тысяч рублей.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Полицейские напоминают: никогда и никому не сообщайте цифры с обратной стороны своей банковской карты, информацию, которая поступает вам от банка в смс, не давайте доступа к личным кабинетам онлайн-банка, не подключайте услугу «мобильный банк» к чужим номерам телефонов.