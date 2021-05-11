Жительница Кыштыма лишилась более 700 тысяч рублей, решив купить автомобиль через интернет

11-05-2021, 13:25 Категория: Происшествия

700

0

В полицию Кыштыма обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Со слов потерпевшей, им с мужем посоветовали некий сайт, с помощью которого можно приобрести автомобиль за границей. Супруги нашли на сайте подходящий им автомобиль и решили приобрести его дистанционно. С ними связался менеджер, который помогал с оформлением покупки и доставкой техники. Он также присылал видеообзоры выбранного автомобиля.

Для заключения сделки, по словам менеджера, необходимо было внести сначала 25 процентов от стоимости автомобиля. Затем, согласно условиям договора, требовалась плата за дополнительное оборудование. Последним, третьим этапом, была оплата еще 25 процентов от стоимости покупки. Доверчивые кыштымцы выполнили все переводы, каждый из которых осуществлялся на разные реквизиты. Таким образом, они перевели 730 тысяч рублей.

Спустя время менеджер перестал выходить на связь и отвечать на звонки, а сам сайт перестал функционировать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Максимальная санкция указанной статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.

Во избежание подобных случаев сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность. Если вы хотите совершить покупку с помощью сети интернет – убедитесь, что сайт является официальным, не спешите переводить предоплату неизвестным вам людям. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.