В Кыштыме полицейские раскрыли серию краж из частных домов

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В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» раскрыты уголовные дела, возбужденные по статье «Кража».



Из материалов уголовных дел следует, что мужчина 1991 года рождения незаконно проник в два частных дома, откуда тайно похитил личное имущество потерпевших. В первом случае злоумышленник совершил кражу компьютера, DVD-плеера и телевизионной приставки, во втором – сотового телефона.



В ходе комплекса проведённых мероприятий ранее судимый мужчина был установлен сотрудниками полиции, часть имущества была найдена и возвращена гражданам. Сумма ущерба не менее шести тысяч рублей.



В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.