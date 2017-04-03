В Кыштыме вор украл из машины аккумулятор, хотя мог без труда завладеть автомобилем
Автор: КР от Сегодня, 11:17 Категория: Происшествия
Кыштымские полицейские в течение двух дней раскрыли кражу аккумулятора. Происшествие произошло в ночь на 24 апреля на улице Елисеева, 86. Владелец ВАЗ-2106 припарковал свой автомобиль у дома, при этом не только оставил открытыми двери, но даже не вытащил ключ из замка зажигания.
Наутро беспечные хозяева не смогли завести свою «шестёрку». Заглянули под капот – кто-то украл аккумуляторную батарею стоимостью в четыре тысячи рублей.
Оперативники задержали нигде не работающего, ранее не судимого жителя нашего города 1991 года рождения. Аккумулятор у него изъят, но пока находится в полиции как вещественное доказательство.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.
Комментарии
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