В Кыштыме вор украл из машины аккумулятор, хотя мог без труда завладеть автомобилем

Автор: КР от Сегодня, 11:17 Категория: Происшествия

Кыштымские полицейские в течение двух дней раскрыли кражу аккумулятора. Происшествие произошло в ночь на 24 апреля на улице Елисеева, 86. Владелец ВАЗ-2106 припарковал свой автомобиль у дома, при этом не только оставил открытыми двери, но даже не вытащил ключ из замка зажигания.

Наутро беспечные хозяева не смогли завести свою «шестёрку». Заглянули под капот – кто-то украл аккумуляторную батарею стоимостью в четыре тысячи рублей.

Оперативники задержали нигде не работающего, ранее не судимого жителя нашего города 1991 года рождения. Аккумулятор у него изъят, но пока находится в полиции как вещественное доказательство.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.