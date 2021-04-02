Полицейские Кыштыма раскрыли уголовное дело по факту присвоения денежных средств свыше одного миллиона рублей

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В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата).



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД установлено, что ранее не судимая жительница Кыштыма 2000 года рождения, являясь сотрудником местного садоводческого некоммерческого товарищества, в течение почти двух лет присваивала из кассы денежные средства, полученные СНТ за оказание коммерческих услуг.



Ущерб составил более 1 миллиона 200 тысяч рублей.



На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В соответствии с действующим законодательством злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.