В Кыштыме завершено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения

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Следователи кыштымской полиции завершили расследование дела, возбужденного сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Разбой» и «Кража».

Из материалов уголовного дела следует, что гражданин Казахстана 1983 года рождения, ранее неоднократно судимый по аналогичным статьям, в ноябре 2019 года при распитии спиртных напитков у своего 40-летнего товарища, жителя Кыштыма и угрожая ему ножом, совершил разбойное нападение. Гость пытался завладеть кроссовками потерпевшего, а так же похитил его куртку, ботинки и деньги. Общий ущерб составил 8000 рублей.

Сотрудниками полиции противоправная деятельность гражданина Казахстана была пресечена. Похищенное имущество изъято частично и возвращено хозяину.

Гражданин Казахстана находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.