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В Кыштыме следователи завершили расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств бывшим директором магазина «Пятёрочка»

Вчера, 15:15 Категория: Происшествия
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Следователями следственного отдела по Кыштыму следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 УК РФ – «Присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

 

По версии следствия, в различные дни в конце декабря 2020 года, бывший директор магазина «Пятёрочка», расположенного на улице Ленина, 4, используя своё служебное положение, из корыстных побуждений и с целью хищения присвоил вверенные ему денежные средства. В течение декабря он  изымал из главной кассы магазина разные суммы и незаконно присваивал их себе. Ущерб составил 325 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

 

Причинённый ущерб обвиняемый возместил в полном объёме.

 

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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Теги: Кыштым следствие Пятерочка хищение денег касса суд

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