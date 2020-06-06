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В Кыштыме завершено расследование уголовного дела по факту гибели местного жителя

Сегодня, 09:46 Категория: Общество
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Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Кыштымцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного Кодекса РФ.  Уголовное дело рассматривается в Кыштымском городском суде. 

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае прошлого года двое мужчин распивали спиртные напитки на улице Калинина, 126. Между ними произошла ссора, и обвиняемый нанёс потерпевшему внутричерепную травму.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался. 

 

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Теги: Кыштым УК РФ Следственный отдел по городу Кыштыму

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