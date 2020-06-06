В Кыштыме завершено расследование уголовного дела по факту гибели местного жителя

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Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Кыштымцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного Кодекса РФ. Уголовное дело рассматривается в Кыштымском городском суде.

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае прошлого года двое мужчин распивали спиртные напитки на улице Калинина, 126. Между ними произошла ссора, и обвиняемый нанёс потерпевшему внутричерепную травму.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался.