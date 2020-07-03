В Кыштыме завершено расследование уголовного дела по факту присвоения денег должностным лицом

Вчера, 16:15 Категория: Общество

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Следователи межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Кыштыма 1994 года рождения. В течение длительного времени, работая в одном из почтовых отделений нашего города, она присваивала себе денежные средства из кассы. Была обнаружена недостача денег. Общая сумма присвоенных денег составила 124 тысячи рублей. Об этом сайту «КР» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Челябинской области.



Во время следственных мероприятий женщина находилась под подпиской о невыезде. Частично она вернула похищенную сумму. Теперь обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в Кыштымский городской суд.