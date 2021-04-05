Житель Кыштыма лишился 35 тысяч рублей

Вчера, 11:21 Категория: Происшествия

540

0

В полицию обратился житель Кыштыма 1983 года рождения с заявлением по факту кражи с его банковской карты денежных средств.



Со слов потерпевшего, ему позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что неизвестные зашли в его личный кабинет в приложении банка и на его имя подали заявку на оформление кредитной карты. Затем убедили нашего земляка перевести все денежные средства с банковского счёта, чтобы злоумышленники не могли ими завладеть.



Пострадавшего соединили с «роботом», которому он сообщил номер своей банковской карты и код на оборотной стороне, а также продиктовал код, который был направлен ему в смс.



Спустя время кыштымец заметил, что с его карты было списано 35 тысяч рублей.



Стоит отметить, что мужчина знал, что так действуют мошенники, но доверился незнакомцам, потому что они говорили уверенно и грамотно.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

