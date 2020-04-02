Жительница Кыштыма перевела 35 тысяч рублей за авиабилеты, которые так и не получила

Сегодня, 16:26 Категория: Происшествия

98

0

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, в дежурную часть обратилась местная жительница, которая пыталась приобрести авиабилеты через неизвестный сайт. Ввела личные данные и перевела почти 35 тысяч рублей.



Дальше, по её словам, произошёл сбой. Билеты она так и не получила. В результате в полиции возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». Об этом сайту «КР» сообщили.