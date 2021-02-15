Житель Кыштыма стал жертвой мошенников

Вчера, 15:46 Категория: Происшествия

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В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» обратился мужчина 1971 года рождения с заявлением по факту хищения с его банковской карты денежных средств.



Со слов потерпевшего, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Цель его звонка – прекратить несанкционированный перевод денежных средств с банковской карты клиента. Звонивший пояснил, что для прекращения данного действия, необходимо сообщить коды, которые будут направлены в смс. Пострадавший продиктовал злоумышленнику необходимые коды три раза.



Спустя время заявитель заметил, что с его карты было списано более восьми тысяч рублей. Стоит отметить, что ранее мужчина был предупреждён, что так действуют мошенники.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).



Сотрудники полиции напоминают гражданам, что представители банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в смс. Эти сведения никому нельзя сообщать!