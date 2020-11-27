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В Кыштыме задержан житель Копейска по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков

Вчера, 15:31 Категория: Происшествия
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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» задержан житель Копейска 1990 года рождения. Он подозревается в причастности к незаконному обороту наркотических средств. Полицейскими установлено, что посредством интернета мужчина подыскивал потребителей и реализовывал наркотики синтетической группы через тайники – закладки в лесных массивах Кыштыма и Озёрска.

Из незаконного оборота изъято восемь граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 20 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги: Кыштым наркотики полиция задержание Копейск

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