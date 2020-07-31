В Кыштыме задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Сегодня, 10:47 Категория: Происшествия

245

0

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» на территории города Кыштыма сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.



Ранее не судимый и нигде не работающий кыштымец 1987 года рождения был задержан на территории одного из банных комплексов. В ходе личного досмотра у него был и изъят бумажный сверток с веществом, который он приобрел и хранил с целю последующего сбыта. Масса вещества составляет 0,010 г. Также при досмотре жилища был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом светлого цвета. Изъятое вещество отправлено на исследование.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.) Максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.