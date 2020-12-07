Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В исправительной колонии № 10 в Кыштыме пресечена попытка доставки наркотиков с помощью арбалета

Вчера, 15:45 Категория: Происшествия
728
0

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области.

 

В ночь с 7 на 8 декабря мужчина с помощью выстрела из арбалета попытался перебросить на режимную территорию через основное ограждение запрещённые вещества.

 

Но благодаря совместным действиям сотрудников оперативного отдела ИК-10 и ОКОН МО МВД России «Кыштымский» Челябинской области реализовать преступные планы ему не удалось.

 

Злоумышленник был задержан. В ходе досмотра у него обнаружен, изъят и направлен на экспертизу сверток, предположительно содержащий наркотическое вещество растительного происхождения. Он был крепко примотан скотчем к стреле и предназначался одному из осужденных.

 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), предусматривающей наказание с лишением свободы до 15 лет.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ИК 10 арбалет наркотики

Похожие публикации:

В исправительную колонию Кыштыма пытались пронести большую партию телефонов и алкоголя

В Кыштыме задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

В Кыштыме вынесен приговор за попытку сбыта наркотиков с помощью арбалета

Житель Кыштыма пытался запустить на территорию колонии стрелу с наркотиком

Жительница Кыштыма пыталась перебросить наркотик в колонию строгого режима с помощью арбалета

Комментарии:

Добавить