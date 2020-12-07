В исправительной колонии № 10 в Кыштыме пресечена попытка доставки наркотиков с помощью арбалета

Вчера, 15:45 Категория: Происшествия

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Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области.

В ночь с 7 на 8 декабря мужчина с помощью выстрела из арбалета попытался перебросить на режимную территорию через основное ограждение запрещённые вещества.

Но благодаря совместным действиям сотрудников оперативного отдела ИК-10 и ОКОН МО МВД России «Кыштымский» Челябинской области реализовать преступные планы ему не удалось.

Злоумышленник был задержан. В ходе досмотра у него обнаружен, изъят и направлен на экспертизу сверток, предположительно содержащий наркотическое вещество растительного происхождения. Он был крепко примотан скотчем к стреле и предназначался одному из осужденных.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), предусматривающей наказание с лишением свободы до 15 лет.