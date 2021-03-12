Житель Кыштыма опустошил банковскую карту своей родственницы
Сегодня, 16:32 Категория: Происшествия
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Кыштымские полицейские завершили расследование уголовного дела по статье «Кража».
Из материалов уголовного дела следует, что в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением по факту хищения с её банковского лицевого счёта более 30 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан ранее несудимый житель Кыштыма 2001 года рождения. Установлено, что молодой человек использовал смартфон своей родственницы, номер которого привязан к банковскому счёту женщины. В течение нескольких дней он переводил с помощью смс денежные средства на банковский счёт своего друга, который не знал о данной схеме обмана, затем обналичивал их через банкомат.
Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.