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Житель Кыштыма опустошил банковскую карту своей родственницы

Сегодня, 16:32 Категория: Происшествия
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Кыштымские полицейские завершили расследование уголовного дела по статье «Кража».

Из материалов уголовного дела следует, что в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением по факту хищения с её банковского лицевого счёта более 30 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан ранее несудимый житель Кыштыма 2001 года рождения. Установлено, что молодой человек использовал смартфон своей родственницы, номер которого привязан к банковскому счёту женщины. В течение нескольких дней он переводил с помощью смс денежные средства на банковский счёт своего друга, который не знал о данной схеме обмана, затем обналичивал их через банкомат.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

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Теги: Кыштым обман кража банковская карта

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