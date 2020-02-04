Полиция Кыштыма завершила расследование уголовного дела по факту хранения и реализации нелегального алкоголя

Сегодня, 10:05 Категория: Происшествия

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Следователи кыштымской полиции поставили точку в расследовании уголовного дела, возбужденного по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции» и «Незаконное использование товарного знака».

Из материалов уголовного дела следует, что трое граждан – житель Екатеринбурга, 1977 года рождения и жители Озёрска, 1991 и 1994 годов рождения, на территории Челябинской и Свердловской областей занимались приобретением и хранением с целью сбыта нелегального алкоголя. Они сбывали потребителям спиртосодержащую продукцию с поддельными акцизными марками и этикетками различных, в том числе элитных, брендов. Общая стоимость изъятого контрафактного алкоголя составила 741 тысяча 589 рублей.

В марте 2019 года противоправная деятельность группы была пресечена оперативными сотрудниками межрайонного отдела № 1 Главного управления МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский». Было изъято 15 видов наименований и 1590 литров немаркированного алкоголя. Исследования подтвердили, что изъятое спиртное опасно для жизни и здоровья населения. Правообладателю причинён ущерб на сумму около 560 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейскими установлены факты легализации денежных средств, полученных от продажи спиртосодержащей продукции. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Наложен арест на два автомобиля, принадлежащих одному из обвиняемых.

Троим соучастникам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.