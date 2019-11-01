В Кыштыме будут судить подростков, подозреваемых в серии краж Автор: КР от Сегодня, 10:11 Категория: Происшествия 0 Следователями кыштымской полиции завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Напомним, летом по Кыштыму прокатилась волна краж имущества из легковых автомобилей, припаркованных во дворах многоквартирных домов. Все преступления совершались в ночное время суток путём разбития стёкол либо повреждения замков. Из автомобилей отечественного производства, необорудованных сигнализацией, злоумышленники похищали аккумуляторные батареи, запасные колёса, гаечные ключи, домкраты, автомагнитолы. По всем фактам в межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» были возбуждены уголовные дела. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые местные жители 2002 и 2004 годов рождения. Несовершеннолетние были задержаны. Установлена их причастность к совершению шести краж на территории Кыштымского городского округа, в том числе – к хищению отечественного автомобиля, который задержанные сдали в металлолом. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 74 тысяч рублей. Похищенное подростки сбывали, а деньги тратили по своему усмотрению. Возбужденные уголовные дела были объединены в одно производство, расследование которого завершено. В отношении несовершеннолетних избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материальный ущерб обвиняемые возместили в полном объёме. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу. Подельникам грозит до пяти лет лишения свободы. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить