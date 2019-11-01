В Кыштыме будут судить подростков, подозреваемых в серии краж

Автор: КР от Сегодня, 10:11 Категория: Происшествия

Следователями кыштымской полиции завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

Напомним, летом по Кыштыму прокатилась волна краж имущества из легковых автомобилей, припаркованных во дворах многоквартирных домов. Все преступления совершались в ночное время суток путём разбития стёкол либо повреждения замков. Из автомобилей отечественного производства, необорудованных сигнализацией, злоумышленники похищали аккумуляторные батареи, запасные колёса, гаечные ключи, домкраты, автомагнитолы. По всем фактам в межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» были возбуждены уголовные дела.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые местные жители 2002 и 2004 годов рождения. Несовершеннолетние были задержаны. Установлена их причастность к совершению шести краж на территории Кыштымского городского округа, в том числе – к хищению отечественного автомобиля, который задержанные сдали в металлолом.

Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 74 тысяч рублей. Похищенное подростки сбывали, а деньги тратили по своему усмотрению.

Возбужденные уголовные дела были объединены в одно производство, расследование которого завершено. В отношении несовершеннолетних избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материальный ущерб обвиняемые возместили в полном объёме.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу. Подельникам грозит до пяти лет лишения свободы.