Житель Кыштыма украл телефон ребёнка и десять тысяч рублей

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В Екатеринбурге задержан житель Кыштыма, которого подозревают в краже. По данным Управления МВД России по городу Екатеринбургу, восьмилетний мальчик забыл телефон во дворе дома. Когда вернулся, гаджета уже не было.Заявление в полицию написал отец мальчика, после того как с кредитной карты, привязанной к сим-карте, началось списание денег. Было похищено десять тысяч рублей.



Проанализировав детализацию звонков, сделанных с сим-карты, оперативники уголовного розыска установили личность человека, который незаконно пользовался картой. Мужчину задержали на территории Челябинской области. Это оказался ранее судимый 36-летний житель Кыштыма, работающий сварщиком в одной из строительных компаний.

Задержанный пояснил, что в конце мая он проездом был в Екатеринбурге. Возле одного из домов заметил на скамейке сотовый телефон и решил его забрать. Мужчина сдал гаджет в ломбард, а сим-карту вставил в свой телефон. Через некоторое время он понял, что номер телефона привязан к банковской карте. Тогда житель нашего города и начал переводить различные суммы на баланс своего номера, номера своей супруги и свои банковские карты.



В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет шесть лет лишения свободы.