Жители Кыштыма обогатили мошенников почти на 200 тысяч рублей

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На этой неделе не проходило и дня, чтобы в кыштымскую полицию не поступали заявления от жителей нашего города, угодивших в ловушки мошенников.

Один из потерпевших перевёл на неизвестные счета около 100 тысяч рублей, причём для этого ему пришлось произвести не менее пяти операций на терминале.



32-летний потерпевший рассказал, что на его телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником безопасности банка и сообщил мужчине, что с его счета пытаются снять денежные средства. Мошенник предложил снять сбережения, чтобы переложить их в «ячейки безопасности» по номерам телефонов, которые он продиктует. Выполняя указания афериста, потерпевший более пяти раз совершал переводы неизвестным через терминал, лишившись в сумме около 100 тысяч рублей.

Другой жертвой мошенников стала 39-летняя женщина. Вчера около полудня на ее мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина убедил женщину, что неизвестные пытаются взломать "личный кабинет", а также необходимо сверить номера карт, для чего попросил данные карты.

Потерпевшая сообщила данные банковской карты, включая трехзначный код безопасности ( CVV). В результате с банковской карты было похищено 100 тысяч рублей.



Сейчас полицейские проводят проверку по факту мошенничества.

Сотрудники полиции очередной раз предупреждают граждан не сообщать свои данные банковских карт неизвестным людям. Сотрудники "безопасности банка" не звонят клиентам. Берегите свои финансы.