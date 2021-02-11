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На автодороге неподалёку от Кыштыма грузовик «сплющил» легковушку

Вчера, 14:31 Категория: Происшествия
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Столкновение автомобилей произошло около пяти часов утра 14 февраля на 20-м километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.

                                 

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103, житель поселка Ишалино, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся навстречу большегрузом «КАМАЗ».

В результате ДТП водитель ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Теги: Кыштым Аргаяш ДТП автодорога

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