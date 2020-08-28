Стали известны подробности смертельного ДТП в Кыштыме

Сегодня, 15:11 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера около девяти часов утра на 27-м километре автодороги Кыштым-Слюдорудник-Б. Егусты житель Больших Егустов 1978 года рождения, управляя автомобилем Ваз-2108 на повороте вправо не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем УАЗ, за рулём которого был житель Кыштыма 1971 года рождения.

В результате ДТП водитель «восьмёрки» скончался на месте. Его несовершеннолетний пассажир 2011 года получил серьёзные травмы, и сейчас находится в реанимации.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.