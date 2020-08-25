Кыштымские полицейские расследуют обстоятельства ДТП с пострадавшим пассажиром

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ДТП произошло позавчера около пяти часов вечера на 52 километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым.

По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, житель Карабаша, управлял «Форд Фокусом». При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На дороге он не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства.

Сам водитель не пострадал, а вот его пассажир 1985 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следует отметить, что виновник ДТП ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения.

По факту ДТП проводится административное расследование.