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Кыштымские полицейские расследуют обстоятельства ДТП с пострадавшим пассажиром

Сегодня, 11:21 Категория: ГИБДД информирует
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ДТП произошло позавчера около пяти часов вечера на 52 километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым.  

 

По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, житель Карабаша, управлял «Форд Фокусом». При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На дороге он не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства.

 

Сам водитель не пострадал, а вот его пассажир 1985 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.  

 

Следует отметить, что виновник ДТП ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения.

 

По факту ДТП проводится административное расследование.

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Теги: Кыштым Карабаш полиция ДТП

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