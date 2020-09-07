Лось бросился под колёса машины, за рулём которой был житель Кыштыма

Сегодня, 11:27 Категория: Происшествия

672

0

Вчера, 8 сентября, на 68 километре автодороги Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым произошло ДТП. Водитель из нашего города на автомобиле Daewoo Nexia допустил наезд на лося, который выбежал на проезжую часть.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в результате происшествия мужчина не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. На помощь к животному приехали ветеринары из Кыштыма. Серьёзных травм у лося не было. Как только к сохатому вернулись силы, его отпустили в лес.