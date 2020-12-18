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Недалеко от Кыштыма вновь произошло смертельное ДТП

Сегодня, 08:36 Категория: Происшествия
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Страшная авария произошла вчера, 20 декабря, на 19-м километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.

По данным управления ГИБДД по Челябинской области, 47-летний водитель Мазда СХ-9 при выезде со второстепенной дороги не уступил грузовику HOWO, который ехал по главной, и совершил столкновение. За рублем большегруза находился 36-летний мужчина.

В результате аварии пассажиры Mazda, женщина 1952 года рождения и четырёхлетний мальчик, от полученных травм скончались на месте. Ещё один пассажир легковушки, мальчик 2013 года рождения, госпитализирован с травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

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Теги: Челябинская область Аргаяш Кыштым ДТП смерть

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