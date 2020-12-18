Недалеко от Кыштыма вновь произошло смертельное ДТП

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Страшная авария произошла вчера, 20 декабря, на 19-м километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.



По данным управления ГИБДД по Челябинской области, 47-летний водитель Мазда СХ-9 при выезде со второстепенной дороги не уступил грузовику HOWO, который ехал по главной, и совершил столкновение. За рублем большегруза находился 36-летний мужчина.



В результате аварии пассажиры Mazda, женщина 1952 года рождения и четырёхлетний мальчик, от полученных травм скончались на месте. Ещё один пассажир легковушки, мальчик 2013 года рождения, госпитализирован с травмами.



По факту ДТП проводится проверка.