Кыштымский суд приговорил наркопреступника к обязательным работам

Вчера, 16:24 Категория: Происшествия

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В Кыштымском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Карабаша, который пытался приобрести наркотические средства на территории нашего города.

При расследовании уголовного дела установлено, что в ноябре 2020 года молодой человек с использованием одного из сайтов в интернете приобрёл наркотическое средство синтетического происхождения, перевёл за него денежные средства на неустановленный счёт, после чего на его телефон поступило сообщение о месте скрытого хранения наркотического средства в лесном массиве Кыштымского городского округа.

С целью изъятия наркотического средства из места так называемой «закладки» он прибыл в лесной массив, но при попытке отыскать наркотическое средство был задержан работниками полиции.

Изъятие наркотических средств из места их скрытого хранения проведено уже сотрудниками полиции с участием задержанного, который свою вину изначально отрицать не стал. Молодой человек предоставил сотрудникам полиции свой сотовый телефон, в котором хранилась вся информация об обстоятельствах приобретения им наркотических средств.

Из «закладки» работниками полиции изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 0,45 грамма.

Приговором Кыштымского городского суда житель Карабаша признан виновным в покушении на незаконное приобретение наркотических средств. С учётом полного признания вины, отсутствия судимостей, раскаяния в содеянном, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

В соответствии с положениями статьи 49 УК РФ, обязательные работы заключаются в выполнении осуждённым в свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ, вид и место осуществления работ определяется органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

В соответствии с требованиями указанной нормы уголовного закона, обязательные работы отбываются осуждённым не свыше четырёх часов в день.