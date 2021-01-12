В Кыштыме будут судить криминальное "трио"

12-01-2021, 10:18 Категория: Происшествия

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Прокуратура Кыштыма утвердила обвинительные заключения по трём уголовным делам по обвинению жителей Кыштыма и Карабаша в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере.

Установлено, что молодые люди через интернет-сайт заказывали наркотическое средство, которое забирали из места скрытого хранения на территории Кыштыма, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

28-летнего местного жителя задержали на улице, когда он забрал пакет с наркотическим средством из «закладки». На следующий день 30-летнего местного жителя и 18-летнего жителя Карабаша задержали в лесном массиве при въезде в Кыштым. У мужчины наркотик обнаружен и изъят из кармана, молодой человек не успел найти «закладку» с наркотиком и был задержан. В дальнейшем сотрудниками полиции она была обнаружена и изъята.

Все обвиняемые ранее не судимы, двое из них имеют несовершеннолетних детей, вину в совершении преступления признали в полном объёме, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовные дела направлены в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.