Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме магазинный вор захотел мороженого, но вместо него украл упаковку слоёного теста

Сегодня, 12:24 Категория: Происшествия
439
0

 

В Кыштымском городском суде рассмотрено ходатайство дознавателя полиции о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа 18-летнему жителю нашего города. Он подозревается в покушении на открытое хищение имущества.

 

Как сообщили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, в ходе дознания установлено, что в апреле этого года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения зашёл в один из продуктовых магазинов и попытался похитить из холодильника мороженое. Его вовремя заметили посетители и работники магазина.

 

После того как подозреваемый понял, что замечен за совершением хищения, он попытался выйти из магазина с товаром, но был задержан.

 

Подвыпивший кыштымец сразу и не заметил, что достал из холодильника вместо мороженого упаковку теста стоимостью 90 рублей.

 

Судом приняты во внимание возмещение ущерба, принесённые извинения собственнику магазина, отсутствие судимостей у подозреваемого. Уголовное дело в отношении него прекращено. Незадачливому воришке назначен судебный штраф в размере трёх тысяч рублей.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым кража суд прокуратура

Похожие публикации:

Житель Кыштыма, совершивший кражу, отделался штрафом

В Кыштыме грабитель, пытаясь скрыться, обронил свой паспорт на месте преступления

В Кыштыме поставлена точка в уголовном деле о гибели девушки, которая выпала из кузова машины прошлым летом

Житель Кыштыма расплатился за мифический холодильник

В Кыштыме суд заменил подростку условное лишение свободы на реальное

Комментарии:

Добавить