В Кыштыме магазинный вор захотел мороженого, но вместо него украл упаковку слоёного теста

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В Кыштымском городском суде рассмотрено ходатайство дознавателя полиции о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа 18-летнему жителю нашего города. Он подозревается в покушении на открытое хищение имущества.

Как сообщили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, в ходе дознания установлено, что в апреле этого года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения зашёл в один из продуктовых магазинов и попытался похитить из холодильника мороженое. Его вовремя заметили посетители и работники магазина.

После того как подозреваемый понял, что замечен за совершением хищения, он попытался выйти из магазина с товаром, но был задержан.

Подвыпивший кыштымец сразу и не заметил, что достал из холодильника вместо мороженого упаковку теста стоимостью 90 рублей.

Судом приняты во внимание возмещение ущерба, принесённые извинения собственнику магазина, отсутствие судимостей у подозреваемого. Уголовное дело в отношении него прекращено. Незадачливому воришке назначен судебный штраф в размере трёх тысяч рублей.