Жительница Кыштыма едва не отправила на тот свет бывшего мужа

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В Кыштымском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы нашего города 1986 года рождения. Она обвинялась в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого с применением предмета, используемого в качестве оружия.

При расследовании уголовного дела установлено, что осенью 2019 года в квартире одного из домов города у обвиняемой произошел бытовой конфликт с бывшим супругом. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ножом в грудную клетку, причинив проникающее ранение в плевральную полость.

Потерпевший не желал придавать огласке факт причинения ему телесных повреждений, не вызвал сотрудников полиции и сразу не обратился за медицинской помощью. Вместе с тем, причинённое ранение оказалось серьёзным. В связи с ухудшением состояния здоровья потерпевший через несколько дней был доставлен в больницу родственниками. Мужчину прооперировали.

Вину в совершении преступления осуждённая признала частично, ссылалась на противоправное поведение потерпевшего в момент конфликта.

Судом она признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Судом при назначении наказания учтено частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.