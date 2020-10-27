Житель Кыштыма признан виновным в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере

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В Кыштымском городском суде рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Кыштыма 1989 года рождения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Как сообщили сайту «КР» в прокуратуре города, в октябре 2019 года осуждённый, с использованием одного из интернет-сайтов, приобрёл вещество, содержащее производное синтетического наркотического средства общей массой 1,16 грамма. Молодой человек принёс его в дом своих знакомых, где находился до момента задержания сотрудниками полиции.

Вину в совершении преступления он не признал, отрицал свою причастность к совершению преступления, указывал, что наркотические средства хранили его знакомые, проживавшие в доме.

В рамках рассмотрения уголовного дела в суде представлен ряд доказательств, подтверждающих его причастность к совершению преступления.

Приговором Кыштымского городского суда мужчина признан виновным. С учётом ранее назначенного судом наказания за совершение другого преступления, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев, которое осуждённый будет отбывать после отбытия основного наказания.

В период отбытия дополнительного наказания осужденный обязан соблюдать ограничения, установленные судом, среди которых обязанность находиться в ночное время по месту жительства, являться в установленные сроки для отметки в отдел полиции.