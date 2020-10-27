Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Житель Кыштыма признан виновным в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере

Сегодня, 10:26 Категория: Происшествия
403
0

В Кыштымском городском суде рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Кыштыма 1989 года рождения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

 

Как сообщили сайту «КР» в прокуратуре города, в октябре 2019 года осуждённый, с использованием одного из интернет-сайтов, приобрёл вещество, содержащее производное синтетического наркотического средства общей массой 1,16 грамма. Молодой человек принёс его в дом своих знакомых, где находился до момента задержания сотрудниками полиции.

 

Вину в совершении преступления он не признал, отрицал свою причастность к совершению преступления, указывал, что наркотические средства хранили его знакомые, проживавшие в доме.

 

В рамках рассмотрения уголовного дела в суде представлен ряд доказательств, подтверждающих его причастность к совершению преступления.

 

Приговором Кыштымского городского суда мужчина признан виновным. С учётом ранее назначенного судом наказания за совершение другого преступления, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

Кроме того, судом назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев, которое осуждённый будет отбывать после отбытия основного наказания.

 

В период отбытия дополнительного наказания осужденный обязан соблюдать ограничения, установленные судом, среди которых обязанность находиться в ночное время по месту жительства, являться в установленные сроки для отметки в отдел полиции.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым суд наркотики приговор прокуратура Кыштыма

Похожие публикации:

Житель Кыштыма осуждён за то, что склонил своего знакомого к употреблению наркотиков

В Кыштыме вынесен приговор жителю Тывы за незаконное хранение и перевозку двух килограммов гашиша

Житель Кыштыма проведёт в колонии 11 лет за незаконное хранение наркотиков

За наркотики – под строгий режим

Осуждены за наркотики

Комментарии:

Добавить