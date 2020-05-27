В Кыштыме осуждён житель Озёрска за сбыт немаркированной алкогольной продукции

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В Кыштымском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя соседнего города Озёрска. Он обвинялся в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершённых в крупном размере, группой лиц, а также в незаконном использовании чужого товарного знака группой лиц, с причинением крупного ущерба.

Судом установлено, что группа лиц с целью осуществления преступной деятельности на территории Челябинской области занималась приобретением, перевозкой и хранением с целью последующего сбыта контрафактной алкогольной продукции под видом спиртных напитков, произведённых известными крупными предприятиями.

Общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, находившейся в незаконном обороте в результате действий организованной группы, превысила 740 тысяч рублей.

От преступных действий организованной группы незаконным использованием товарных знаков причинён ущерб известным отечественным производителям спиртных напитков. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

В связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения, судом учтены в качестве смягчающих вину обстоятельств способствование раскрытию преступлений, изобличение лиц, входивших в состав организованной группы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.