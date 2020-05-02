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В Кыштыме по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель Сатки

Вчера, 23:32 Категория: Происшествия
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В Кыштыме полицейские во время рейдового мероприятия остановили  автомобиль. В ходе проведения досмотра транспортного средства стражи порядка обнаружили и изъяли у жителя Сатки 1988 года рождения 30 пакетиков-закладок, приготовленных к сбыту.

 

Установлено, что мужчина осуществлял незаконный сбыт наркотического вещества на территориях Миасского, Карабашского и Кыштымского городских округов путём раскладывания «синтетики» в места тайного хранения – закладки.

 

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого изъято ещё 80 пакетиков. Общая масса наркотических средств составила 16 граммов.

 

По данному факту следственным отделом кыштымской полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двадцати лет.

 

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги: Кыштым Сатка полиция наркотики

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