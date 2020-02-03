Житель Кыштыма осуждён за то, что склонил своего знакомого к употреблению наркотиков

Вчера, 15:22 Категория: Происшествия

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Кыштымский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 230 Уголовного Кодекса «Склонение к потреблению наркотических средств» и частью 1 статьи 228 – «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств».

В суде установлено, что осуждённый в октябре 2019 года был задержан сотрудниками полиции. При досмотре у него изъято синтетическое наркотическое средство массой 0,5 грамма, которое он приобрёл через скрытое место хранения.

Также установлено, что осуждённый склонил к потреблению наркотических средств своего знакомого, который ранее не употреблял наркотики. Обвиняемый не только продемонстрировал приятелю способ потребления, но и рассказал про особенности действия наркотических средств.

Приговором суда с учётом признания вины, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, наличия на иждивении детей, жителю Кыштыма назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.