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В Кыштыме зарегистрирован очередной факт мошенничества

Вчера, 16:01 Категория: Происшествия
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В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» обратился мужчина 1953 года рождения с заявлением о хищении с его банковской карты денежных средств.

 

Со слов потерпевшего, ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка, цель её звонка – прекратить несанкционированное списание денежных средств с его банковской карты. Она пояснила, что для прекращения данного действия ей необходимо знать коды, которые будут направлены пострадавшему в смс. Мужчина продиктовал злоумышленнице все коды сообщений.

 

Спустя время пострадавший заметил, что с его карты было списано 49 тысяч рублей.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

Сотрудники полиции напоминают: представители банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в смс. Эти сведения никому нельзя сообщать!

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Теги: Кыштым мошенники полиция кража

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