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Жительница Кыштыма оказалась умнее телефонных мошенников

Автор: КР от Сегодня, 09:52 Категория: Общество

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На днях 45-летней жительнице нашего города пришло смс сообщение о том, что с её банковской карты сняты деньги. В сообщении был указан и номер телефона, на который надо перезвонить для уточнения информации. Когда женщина перезвонила, ей ответил мужчина. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что мошенники похитили с карты 7600 рублей. Чтобы предотвратить попытку дальнейших хищений, необходимо срочно сообщить номер банковской карты.

 

Женщина не расстерялась, прервала разговор и связалась по горячей линии с банком. Выяснилось, что списания денежных средств с карты не производилось.

 

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: не сообщайте никому данные банковской карты и поступившие в смс-сообщениях пароли.


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