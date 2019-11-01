Жительница Кыштыма оказалась умнее телефонных мошенников

Автор: КР от Сегодня, 09:52 Категория: Общество

На днях 45-летней жительнице нашего города пришло смс сообщение о том, что с её банковской карты сняты деньги. В сообщении был указан и номер телефона, на который надо перезвонить для уточнения информации. Когда женщина перезвонила, ей ответил мужчина. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что мошенники похитили с карты 7600 рублей. Чтобы предотвратить попытку дальнейших хищений, необходимо срочно сообщить номер банковской карты.

Женщина не расстерялась, прервала разговор и связалась по горячей линии с банком. Выяснилось, что списания денежных средств с карты не производилось.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: не сообщайте никому данные банковской карты и поступившие в смс-сообщениях пароли.