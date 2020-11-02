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Житель Кыштыма стал жертвой мошенников

Вчера, 14:34 Категория: Общество
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Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Анастасия Землякова, в межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» обратился местный житель с заявлением о хищении с его банковской карты денежных средств.

Потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сообщил, что с карты мужчины происходит несанкционированный перевод денежных средств в размере десяти с половиной тысяч рублей. Чтобы предотвратить операцию, необходимо сказать все данные банковской карты и код доступа, который придёт по смс. Потерпевший сообщил всю информацию.

После этого злоумышленник стал настойчиво просить пароли и коды уже другой банковской карты. Мужчина вспомнил рекомендации полиции о необходимости прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк, что он и сделал.

В банке ему сообщили, что с карты списано 63 тысячи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

 

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Теги: Кыштым Мошенничество Полиция Кыштыма

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