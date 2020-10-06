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Жители Кыштыма продолжают попадаться на уловки мошенников

Вчера, 16:45 Категория: Происшествия
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Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Анастасия Землякова, жительнице нашего города поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Мошенница пояснила, что с карты женщины пытаются списать денежные средства и нужно это предотвратить. Помочь якобы может некий мужчина, с которым «сотрудница банка» помогла женщине связаться.

В ходе разговора он убедил пострадавшую зайти в личный кабинет и перевести деньги со всех сберегательных счетов на один. Мужчина добавил, что ему необходимо сказать данные банковской карты и продиктовать коды из СМС. После выполнения всех условий с карты жертвы было списано около 163 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности! Ни под каким предлогом не передавайте данные банковских карт неизвестным. Если вам поступил звонок от представителей банка – немедленно прервите разговор и перезвоните на горячую линию.

 

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Теги: Кыштым Мошенники Полиция

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