Жительница Кыштыма обогатила мошенников на 70 тысяч рублей

Сегодня, 16:15 Категория: Происшествия

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В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» обратилась 48-летняя жительница нашего города. Она сообщали, что с её банковской карты обманным путём было похищено чуть более 70 тысяч рублей.



По словам потерпевшей, ей позвонили на сотовый телефон и сообщили, что с банковской карты происходит списание денежных средств в сумме 17 тысяч 841 рубль. После чего девушка спросила у жительницы Кыштыма, совершала ли она какие то действия по переводу денежных средств. Получив отрицательный ответ, незнакомка запросила кодовое слово и адрес регистрации для блокировки карты. При этом никаких смс местная жительница не получала, но, зайдя в онлайн-приложение, обнаружила, что с карты четыре раза были списаны денежные средства по 17841 рублей на общую сумму 71364 рубля.



По данному факту проводится проверка.



Полиция Кыштыма в очередной раз призывает жителей города не передавать посторонним персональные данные банковских карт, смс-коды, пароли и другую конфиденциальную информацию. Эти сведения должны знать только вы.