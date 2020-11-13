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Молодой человек обогатил мошенников почти на 160 тысяч рублей

Вчера, 16:07 Категория: Происшествия
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В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» поступило заявление о совершении мошеннических действий в отношении 22-летнего молодого человека.

Как сообщил потерпевший, ему позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, сообщил, что мужчине одобрен кредит в их банке. Но для получения денежных средств необходимо заплатить за оформление страховки, работу курьера и прочие услуги. Поддавшись на уловки мошенника, мужчина перевёл злоумышленнику около 160 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности. Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также следует помнить, что сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета. При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне вашей пластиковой карты.

 

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Теги: Кыштым полиция мошенники

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