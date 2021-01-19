В Кыштыме двое малолетних детей погибли по вине взрослых

Сегодня, 11:05 Категория: Происшествия

406

0

У кыштымцев ещё на слуху вопиющие случаи, когда по вине взрослых погибли дети. Летом прошлого года в выгребную яму на территории одного из частных домов упал трёхлетний ребёнок, а в ноябре во время купания в ванной захлебнулась годовалая малышка.

В следственном отделе по Кыштыму следственного управления Следственного комитета России рассказали, на какой стадии сейчас расследование этих случаев:

– По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 109 Уголовного кодекса – «Причинение смерти по неосторожности», – сказал «Кыштымскому рабочему» руководитель следственного отдела Виталий Ерцкин. – В первом случае, когда ребёнок упал в выгребную яму, усматривается вина не родителей, а владельца земельного участка, на котором и произошла трагедия. Но в настоящее время выводы делать пока рано, по делу идёт сбор доказательств. В истории с годовалой девочкой, утонувшей во время купания, уголовное дело возбуждено в отношении её матери. Расследование этого дела находится в завершающей стадии. Максимальная санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.