В Кыштыме в выгребной яме частного дома обнаружено тело трёхлетнего мальчика

Вчера, 19:53 Категория: Общество

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Сегодня, 11 июня, в дневное время в выгребной яме одного из частных домов в Кыштыме было обнаружено тело трёхлетнего мальчика.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, мальчик упал в выгребную яму дома, расположенного по соседству.

Как сообщается на сайте следственного комитета по Челябинской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает следственная группа, в которую вошли следователи-криминалисты следственного управления.

Расследование уголовного дела взято на контроль и.о. руководителя следственного управления.