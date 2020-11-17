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Кыштымские следователи выясняют обстоятельства убийства, совершённого с особой жестокостью

Сегодня, 10:21 Категория: Происшествия
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Пятого ноября в следственном отделе по Кыштыму следственного управления СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое с особой жестокостью.

 

Как сообщил сайту «КР» руководитель следственного отдела Виталий Ерцкин, в ходе распития спиртных напитков в одном из домов частного сектора в Карабаше между сожителями произошла ссора. В результате мужчина 1986 года рождения облил свою 46-летнюю подругу бензином и поджёг. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами тела более 60 процентов. Женщина скончалась в больнице.

 

Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

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Теги: Кыштым убийство Карабаш следствие

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