Кыштымские следователи выясняют обстоятельства убийства, совершённого с особой жестокостью

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Пятого ноября в следственном отделе по Кыштыму следственного управления СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое с особой жестокостью.

Как сообщил сайту «КР» руководитель следственного отдела Виталий Ерцкин, в ходе распития спиртных напитков в одном из домов частного сектора в Карабаше между сожителями произошла ссора. В результате мужчина 1986 года рождения облил свою 46-летнюю подругу бензином и поджёг. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами тела более 60 процентов. Женщина скончалась в больнице.

Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.