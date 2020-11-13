В Кыштыме в отношении матери, чей малыш утонул во время купания, возбуждено уголовное дело

Вчера, 10:59 Категория: Происшествия

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Напомним, в минувшую пятницу днём в одной из кыштымский семей произошла трагедия. Мать купала годовалого ребёнка в ванной. В какой-то момент она отвлеклась, однако несколько мгновений оказались роковыми. Ребёнок утонул.

Малышку доставили в отделение реанимации городской больницы, однако врачам оставалось только констатировать смерть.

Как сообщили сегодня нашей газете в следственном отделе по Кыштыму и Карабашу Следственного управления СК России по Челябинской области, в совершении преступления подозревается мать ребёнка. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.