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В Кыштыме в отношении матери, чей малыш утонул во время купания, возбуждено уголовное дело

Вчера, 10:59 Категория: Происшествия
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Напомним, в минувшую пятницу днём в одной из кыштымский семей произошла трагедия. Мать купала годовалого ребёнка в ванной. В какой-то момент она отвлеклась, однако несколько мгновений оказались роковыми. Ребёнок утонул.

                        

Малышку доставили в отделение реанимации городской больницы, однако врачам оставалось только констатировать смерть.

 

Как сообщили сегодня нашей газете в следственном отделе по Кыштыму и Карабашу Следственного управления СК России по Челябинской области, в совершении преступления подозревается мать ребёнка. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Теги: Кыштым трагедия следственный отдел ребенок утонул купание уголовное дело

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