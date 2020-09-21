В Кыштыме задержан подозреваемый в убийстве женщины

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Трагедия произошла 8 сентября в Кыштыме. Около дома № 31 на улице Ленина был обнаружен труп местной жительницы с ножевыми ранениями.



В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники Следственного отдела Кыштыма и местного отдела полиции в течение суток задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний ранее судимый житель Кыштыма. На момент задержания мужчина находился под административным надзором.



Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по городу Кыштыму Виталий Ерцкин, возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Назначены судебные экспертизы, ведётся сбор доказательств в подтверждение вины мужчины.