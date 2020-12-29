Глава Кыштыма Людмила Шеболаева держит на личном контроле оказание помощи многодетной семье, оставшейся без крыши над головой из-за пожара

6-01-2021, 22:42 Категория: Происшествия

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Сегодня, 6 января, в частном секторе на улице Карла Либкнехта произошёл сильный пожар. Без крова осталась семья, в которой воспитываются пятеро детей.

О случившемся оперативно была проинформирована глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Она уже обратилась в министерство социальных отношений Челябинской области с просьбой об оказании помощи кыштымской семье. Кроме того, необходимую помощь окажет и местная администрация.

Беда, которая пришла в кыштымскую семью накануне Рождества, объединила многих жителей нашего города. Неравнодушные кыштымцы уже бросили клич о помощи в социальных сетях. Люди привозят погорельцам теплые вещи и канцтовары, переводят деньги.

Если у вас есть возможность помочь, семья будет очень благодарна. Им срочно нужны:.

Одежда на девочку 6 лет – рост 1,34, обувь (32);

девочку 8 лет – рост 1,28, обувь 32 размера

мальчик, 14 лет – размер одежды 46-48, обувь 40-41

мальчик, 9 лет – ростом 1,40, размер обуви 34-35

Одежду на маму – 44-46 размера, обувь 35



Также нужны портфели и канцелярия. Телефон отца 89511163011 (Андрей) карта привязана к номеру

Отметим, что новый 2021 год в Челябинской области начался с удручающей статистики: за несколько дней 2021 года количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросло в несколько раз. Также наблюдается рост количества погибших и травмированных на пожарах. Только за первые четыре дня 2021 года в регионе произошло 108 пожаров, на которых 8 человек погибло и 9 получили травмы различной степени тяжести.



Так, в новогоднюю ночь сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Захаренко. Из горящей квартиры на первом этаже успели эвакуироваться два человека. Квартира осталась открытой, что создало благоприятные условия для распространения продуктов горения по всему подъезду. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Жители попытались самостоятельной эвакуации через лестничную клетку, в результате чего четыре человека получили отравления угарным газом. Огнеборцы с помощью спасательных комплектов вывели на свежий воздух 20 человек, в том числе и четверых детей. К сожалению, в горящей квартире были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. В Кыштыме 6 января произошел пожар в частном доме на ул. К. Либкнехта. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.



Сотрудники МЧС в новогодние каникулы проводят профилактические мероприятия в многоквартирных домах и в частном секторе. Цель рейдов – донести до населения, что только неукоснительное выполнение требований пожарной безопасности, а также осмотрительность и осторожность помогут избежать несчастных случаев. На контроле огнеборцев также дачные и садовые товарищества. Многие южноуральцы проводят свои новогодние выходные на природе: топят печи в домах и банях. К сожалению, с начала года сотрудники противопожарной службы уже не раз выезжали на ликвидацию пожаров в садоводческие товарищества, причиной которых стал перекал печи либо нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В ежедневном режиме проводятся рейды в жилье, особенно по местам проживания семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Как правило, в таких семьях растут малолетние дети, поэтому вопросам пожарной безопасности должно уделяться особое внимание. Под пристальным надзором органов системы профилактики находятся и семьи «группы риска», где о пожарной безопасности практически не задумываются. Разъяснительные беседы, проводимые совместно с работниками социальных служб, а также с соседями таких «нерадивых» жильцов направлены на привлечение внимания к безопасности.