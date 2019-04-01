Жители Кыштыма продолжают оказывать помощь семье, оставшейся без крыши над головой

Автор: КР от Сегодня, 13:44 Категория: Общество

Как сообщалось на сайте «КР», на прошлой неделе в переулке Володарского сгорел частный дом, в котором проживала семья Расторгуевых с дочерью-инвалидом. Её едва успели вынести на улицу.

Огонь повредил стены, крышу и всё имущество. Неравнодушные к чужой беде люди сейчас оказывают посильную помощь этой семье.

– Большое спасибо всем за поддержку. Нам перечисляют деньги, принесли достаточно одежды, посуды, – сказала сайту «КР» хозяйка сгоревшего дома Елена Расторгуева. – Будем благодарны, если кто-то передаст тёплые трико или лосины 42-44 размера для нашей дочери. Ей 23 года, она передвигается в инвалидной коляске, ей нужны удобные и простые штаны.

Кроме того, в силу своего заболевания – детский церебральный паралич, Дарья поддерживала общение с внешним миром с помощью компьютера. Но он тоже сгорел.

Если у кого-то есть возможность безвозмездно поделиться техникой в рабочем состоянии, можно связаться с мамой, Еленой Аркадьевной, по телефону 8-951-443-26-36.

Также погорельцам предстоит восстанавливать дом. Для этого нужны строительные материалы. Какие именно, сейчас они определяются. А пока семья Расторгуевых продолжает жить у родственников.

Желающие поддержать семью материально могут перечислять деньги на карту Сбербанка 63900272 90139 82 027.

Получатель: Дарья Расторгуева.