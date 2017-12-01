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В Кыштыме семье, пострадавшей от пожара, предоставят временное жильё

Автор: КР от Сегодня, 16:41 Категория: Происшествия

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По уточнённым данным, вчера ночью из-за пожара на улице Крестьянской без крова над головой осталась семья с двумя детьми. Супруги воспитывают сына-подростка и дочь 20 лет.

 

Как сказала сайту «КР» и. о. заместителя главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Марина Трегубова, сейчас погорельцы временно живут у знакомых. Однако уже завтра им предложат одну из свободных муниципальных квартир в доме № 111 на улице Карла Либкнехта. Есть и альтернативный вариант – пункт временного размещения в комплексе социального обслуживания населения в районе Южной.

 

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