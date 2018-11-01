В Кыштыме экспертиза показала, что причиной пожара в дотла сгоревшем частном доме был поджог Автор: КР от Вчера, 16:09 Категория: Общество 0 Как сообщалось ранее на сайте «КР», в ночь с 17 на 18 ноября сгорел дом на улице Железнодорожной, 1а в микрорайоне Каолиновый. Жилая площадь в 102 квадратных метра была полностью уничтожена. Для определения очага возгорания в Кыштым прибыл старший эксперт испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Было обнаружено, что пожар начался на полу открытой веранды, которая была пристроена к дому с южной стороны. Наиболее вероятной причиной бедствия стал поджог. Хотя по предварительной версии считалось, что всё произошло из-за короткого замыкания. Без крыши над головой осталась семья с двумя несовершеннолетними детьми. Для них в городе был объявлен сбор денег и вещей. – Мы очень благодарны всем, кто откликнулся на нашу беду. Нам привезли всю необходимую одежду, – сказала сайту «КР» хозяйка дома Надежда Путова. – Сейчас мы решаем вопрос с восстановлением документов. Живём там же, в микрорайоне Каолиновый, у приютивших нас добрых людей. Оставшейся ни с чем после пожара семье по-прежнему требуется помощь. Им нужны предметы быта, в том числе посуда, мебель, техника. Для девочки, которая учится в девятом классе, нужен компьютер, и не обязательно новый. Если у кого-то есть возможность поделиться техникой или оказать любую другую поддержку, можно обращаться напрямую к Надежде Путовой по телефону 8-982-362-91-01. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить