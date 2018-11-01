В Кыштыме экспертиза показала, что причиной пожара в дотла сгоревшем частном доме был поджог

Автор: КР от Вчера, 16:09 Категория: Общество

Как сообщалось ранее на сайте «КР», в ночь с 17 на 18 ноября сгорел дом на улице Железнодорожной, 1а в микрорайоне Каолиновый. Жилая площадь в 102 квадратных метра была полностью уничтожена.

Для определения очага возгорания в Кыштым прибыл старший эксперт испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Было обнаружено, что пожар начался на полу открытой веранды, которая была пристроена к дому с южной стороны. Наиболее вероятной причиной бедствия стал поджог. Хотя по предварительной версии считалось, что всё произошло из-за короткого замыкания.

Без крыши над головой осталась семья с двумя несовершеннолетними детьми. Для них в городе был объявлен сбор денег и вещей.

– Мы очень благодарны всем, кто откликнулся на нашу беду. Нам привезли всю необходимую одежду, – сказала сайту «КР» хозяйка дома Надежда Путова. – Сейчас мы решаем вопрос с восстановлением документов. Живём там же, в микрорайоне Каолиновый, у приютивших нас добрых людей.

Оставшейся ни с чем после пожара семье по-прежнему требуется помощь. Им нужны предметы быта, в том числе посуда, мебель, техника.

Для девочки, которая учится в девятом классе, нужен компьютер, и не обязательно новый. Если у кого-то есть возможность поделиться техникой или оказать любую другую поддержку, можно обращаться напрямую к Надежде Путовой по телефону 8-982-362-91-01.